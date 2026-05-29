Раскрыто, как Россия заместит овощи и фрукты из Армении

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что уход овощей и фруктов из Армении будет «не критичен» для российского рынка. Об этом сообщает ИС «Вести».

По словам Решетникова, Россия заместит армянские овощи и фрукты за счет других рынков. При этом он также добавил, что запрет на ввоз этих продуктов станет проблемой для Еревана, но не для Москвы.

«Для Армении — да, для российского рынка — это объемы, которые мы спокойно заместим с других рынков, внутренним производством. Там ничего критичного нет», — заявил он.

Ранее стало известно, что Россия ограничит ввоз овощей и фруктов из Армении с 30 мая.