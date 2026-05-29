Россельхознадзор ограничил ввоз фруктов и овощей еще из одной страны

С 30 мая Россельхознадзор ограничивает ввоз плодоовощной продукции 10 компаний из Узбекистана. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает «Коммерсантъ».

Ограничения импорта фруктов и овощей затронут экспортеров, допустивших больше всего нарушений. Так, например, с начала 2026 года было выявлено 132 случая обнаружения карантинных для стран ЕАЭС объектов.

«Систематическое нарушение российских и международных фитосанитарных требований подтверждает недостаточную эффективность узбекистанской системы по обеспечению фитосанитарной безопасности поставляемой в Россию плодоовощной продукции», — сообщили в ведомстве.

Днем ранее стало известно, что Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит ввоз в РФ из Армении свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники. Шаги предприняты в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, которое находится под угрозой, уточнили в Россельхознадзоре.