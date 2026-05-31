Россияне массово скупают доллары в обменниках: в чем дело

В последние недели в России наблюдается значительный рост спроса на наличные доллары в пунктах обмена валюты.

Данное явление связано сразу с несколькими ключевыми факторами, сообщает ИА DEITA.RU.

С середины весны объем покупок иностранной валюты в крупнейших российских банках увеличился в 1,5–2 раза. Основной причиной ажиотажа стало резкое укрепление рубля, который достиг важных психологически значений — около 71–72 рублей за доллар. Граждане восприняли этот уровень как оптимальную точку для покупки, ожидая, что в будущем рубль может ослабнуть.

Кроме этого, как объяснили аналитики портала «Банки.ру», снижение ставок по рублевым вкладам также способствует перетоку капитала в наличную валюту. Многие россияне начинают рассматривать доллар как консервативный инструмент для защиты своих долгосрочных накоплений, что дополнительно подогревает интерес к его покупке.

Важную роль в увеличении спроса на наличные доллары и начало сезона отпусков. В условиях жестких ограничений на использование российских банковских карт за границей, наличная валюта становится единственным надежным средством для расчетов во время иностранных поездок. Это создает дополнительный стимул для граждан обращаться в обменники.

Высокий спрос на наличные доллары привел к локальной нехватке банкнот в некоторых регионах. Санкции, запрещающие прямой ввоз валюты из США и ЕС, усложняют логистику поставок, и банки вынуждены использовать альтернативные маршруты через дружественные страны СНГ.

В результате реальный курс покупки наличных долларов в обменниках значительно превышает официальный курс ЦБ, с разницей в 3–4 рубля. Это создает дополнительные трудности для граждан, желающих приобрести валюту, пишет портал «Финансы Mail».

Банк России также продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 сентября 2026 года, что подталкивает граждан к покупке наличных долларов именно в кассах обменников, а не к хранению средств на валютных счетах. Аналитики предупреждают, что покупка долларов по завышенному курсу в условиях паники может быть невыгодной для краткосрочных спекуляций.