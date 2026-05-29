В ЕС назвали ожидаемый заработок от нового налога

Страны Евросоюза (ЕС) рассчитывают получить от нового налога на онлайн-казино 13 миллиардов евро. Ожидаемый заработок назвали в документе Еврокомиссии (ЕК), сообщает Politico

© Lenta.ru

Налог в три процента чистого оборота сектора онлайн-азартных игр может приносить в казну объединения порядка 1,9 миллиарда евро в год (13,3 миллиарда за семь лет). Против такого сбора, отмечают источники, может выступить Мальта, для которой игорный сектор составляет значительную долю экономики.

Европейские власти пытаются разрешить затянувшийся конфликт вокруг бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Помимо налога на онлайн-казино ЕК обсуждает трехпроцентный налог на доходы крупных технологических компаний и налог на криптовалютные трансакции.

В апреле немецкий политолог Александр Рар предположил, что страны Евросоюза (ЕС) поднимут налоги, чтобы создать «общий котел» для военных расходов. Как заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия (ЕК) намерена увеличить расходы на оборону на 2028-2034 годы как минимум до 131 миллиарда евро, в то время как за прошлый период на эти цели выделяли только 13 миллиардов.