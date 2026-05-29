США отказались вводить пошлины на палладий из России

Комиссия по международной торговле США завершила расследование в отношении поставок редкого металла из РФ. Американские производители не пострадали от импорта палладия. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

© Московский Комсомолец

Согласно документу, ни одна отрасль США не понесла существенного ущерба и не находится под угрозой такого ущерба из-за ввоза необработанного палладия из России. В результате комиссия вынесла отрицательное заключение, и министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины.

Ранее, 21 мая, американский Минторг объявил о решении установить компенсационную пошлину на российский палладий в размере 109,1%. Однако без положительного заключения комиссии по международной торговле эти меры не могут вступить в силу.

Поставки металла из РФ продолжат поступать на американский рынок беспрепятственно.