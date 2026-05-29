Богатейшие семьи мира отказываются от доллара

Отчет UBS Group AG показал, что богатейшие семьи мира стали отказываться от доллара. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что такие семьи стали сокращать долю доллара в своих портфелях. Такой шаг объясняется нестабильностью геополитической и экономической обстановки.

Отчет был собран на основании данных 307 семейных офисов из более чем 30 рынков со средним чистым капиталом в 2,7 миллиарда долларов. 65% таких семей ожидают ослабления доллара к статусу резервной валюты. На этом фоне растет популярность евро и швейцарского франка.

