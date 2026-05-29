Рубль на Мосбирже в мае укрепился по отношению к юаню

Рубль на торгах Московской биржи в мае 2026 года вырос по отношению к китайской валюте. Курс юаня к рублю по итогам месяца снизился на 4,47% свидетельствуют данные закрытия торгов на валютном рынке Мосбиржи 29 мая по сравнению с показателями закрытия 30 апреля 2026 года.

Всего за месяц курс юаня снизился на 49,05 копейки - до 10,487 рубля с 10,9775 рубля.

В период с 4 по 6 мая китайская валюта планомерно росла и достигла отметки 11,089 рубля. Затем китайская валюта перешла к снижению, опустившись 20 мая до минимальной отметки за месяц - 10,29 рубля, находясь на этом уровне впервые с 30 января 2023 года. С 21 по 25 мая юань торговался в диапазоне 10,36-10,649 рубля. К 29 мая юань остановился на отметке 10,487 рубля.