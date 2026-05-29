Россельхознадзор опроверг ограничения на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана

Россия не вводила ограничительные меры на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана, сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что Россельхознадзор хочет провести технические переговоры с Узбекистаном по поставкам плодоовощной продукции.

«29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию», — говорится на сайте ведомства.

Ранее Россельхознадзор сообщил о временном ограничении с 30 мая ввоза плодоовощной продукции из Армении.

Кроме того, Роспотребнадзор выявил некачественную алкогольную продукцию из Армении и приостановил её реализацию в России.