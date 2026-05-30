Аксенов сделал заявление о ситуации с топливом в Крыму

Ситуация с топливом в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в "Максе".

"Ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации [с бензином] - в течение 30 дней. Прошу крымчан и гостей республики сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации", - написал он.

Аксенов уточнил, что с 31 мая будет ограничена продажа бензина АИ-92 в сутки - в одни руки не более 20 литров. Продажа бензина марки АИ-95 будет производиться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. При этом на АЗС "Атан" и "ТЭС" бензин этой марки будет продаваться только по талонам.

В России сократилось производство дизельного топлива

29 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о временном отсутствии в продаже на сетевых заправках топлива марок АИ-92 и АИ-95. Утром 30 мая продажа этих марок бензина возобновилась.