США назвали единственного покупателя иранской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что сегодня иранскую нефть покупает только одна страна — Китай. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время своей речи на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана. По словам Бессента, продажи иранской нефти упали из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и ситуации в Ормузском проливе.

«Их единственный клиент — это Китай», — заявил Бессент.

Ранее в Иране заявили об ущербе на сотни миллиардов долларов из-за ударов США и Израиля.