Россия и Узбекистан обсудят защиту поставок овощей и фруктов

Россельхознадзор выступил с инициативой провести технические консультации с профильными структурами Узбекистана для выработки дополнительных механизмов, обеспечивающих стабильные поставки плодоовощной продукции на российский рынок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

© Московский Комсомолец

Как уточнили в Россельхознадзоре, обращение в адрес узбекской стороны было направлено 29 мая 2026 года. Предполагается, что в ходе переговоров специалисты обсудят меры, которые позволят гарантировать безопасность продукции и бесперебойность поставок.

Ведомство подчеркнуло, что речь не идет о введении каких-либо ограничительных мер. В настоящее время импорт овощей и фруктов из Узбекистана осуществляется в штатном режиме.

По данным Россельхознадзора, основной целью консультаций является согласование прозрачного механизма взаимодействия между контролирующими органами двух стран в сфере фитосанитарной безопасности и контроля качества продукции.

В службе также отметили, что развитие сотрудничества с зарубежными поставщиками сельхозпродукции остается важным направлением работы. Технические переговоры позволяют оперативно решать возникающие вопросы и поддерживать устойчивые торговые связи без введения дополнительных ограничений на поставки.