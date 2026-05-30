Цены на водку в России выросли на 15% за год

Средние розничные цены на водку в России по состоянию на 18 мая 2026 года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, с начала 2026 года – на 12,2%, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Розничные цены на водку к середине мая текущего года выросли на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает ТАСС. С начала 2026 года стоимость напитка увеличилась на 12,2%. Соответствующие данные в преддверии Петербургского международного экономического форума привел исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Одна из главных причин удорожания – увеличение акцизов на алкогольную продукцию. Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара», – пояснил эксперт.

Специалист добавил, что дополнительное влияние на ценообразование оказывает повышение стоимости сырья. Кроме того, на итоговую цену влияют удорожание электроэнергии, логистических услуг и других компонентов себестоимости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года ассоциация «Руспродсоюз» зафиксировала подорожание водки на 15,1%.

Министерство финансов с 1 января 2026 года установило минимальную розничную цену этого напитка на уровне 409 рублей за пол-литра.

Производство водки в России за одиннадцать месяцев прошлого года снизилось на 5,5%.