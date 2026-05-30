Российский рубль в мае стал одной из самых подорожавших валют к доллару

В мае российский рубль оказался на второй строчке среди самых подорожавших к доллару валют. Такие данные выяснили РИА Новости, проанализировав данные биржевых площадок.

За пятый месяц 2026 года рубль укрепился сразу на 4,9%. Сильнее всего подорожал по отношению к американской валюте израильский шекель. За май он поднялся на 6,1% и оказался на первом месте. В пятерке сильнейших валют также оказались южноафриканский ранд, подорожавший на 3,7%, венгерский форинт — он прибавил 2,8% и новозеландский доллар (2%).

14 мая главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев рассказал «Газете.Ru», что рубль может остаться крепким до конца мая и в июне, а доллар продолжит торговаться в диапазоне 72–77 руб. Специалист отметил, что текущее укрепление рубля выглядит достаточно устойчивым. Васильев пояснил, что главная причина — это высокие цены на нефть и другое сырье на фоне войны на Ближнем Востоке. Если в январе — феврале российская экспортная нефть Urals стоила чуть выше $40 за баррель, то в марте цена выросла до $77, а в апреле — до $95 за баррель.