Биржевые цены на газ в Европе весной взлетели на треть

На фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке средняя стоимость газа в Европе весной увеличилась более чем на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это следует из данных лондонской биржи ICE по фьючерсам и расчетов агентства ТАСС.

Уточняется, что стоимость голубого топлива на европейских хабах достигла $582 за одну тыс. кубометров, что значительно выше показателей прошлого года. Аналитики отмечают, что в мае котировки оказались на 39% выше средних значений аналогичного месяца 2025 года.

В конце апреля газовые фьючерсы торговались примерно по $562 за одну тыс. кубометров. К закрытию торгов 29 мая их стоимость упала до $550 за одну тыс. кубометров, что на 2% ниже уровня конца предыдущего месяца.

До этого в «Газпроме» сообщили, что европейские подземные хранилища показали антирекорды по закачке газа 12-14 мая, демонстрируя минимальные уровни за всю историю. По данным объединенного реестра газовых хранилищ (AGSI), к 30 апреля 2026 года уровень заполненности немецких ПХГ составлял 25,43%.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в России заявили об усугублении ситуации с газом в Европе.