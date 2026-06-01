После приостановки биржевых торгов долларом и евро, в России сформировалась система из трёх параллельных валютных курсов.

Об этом в беседе с «Прайм» рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, сообщает ИА DEITA.RU.

Теперь на рынке одновременно существуют официальный курс Банка России, безналичный межбанковский курс и наличный курс для физических лиц. По словам эксперта, подобная множественность является типичной для развивающихся экономик или стран под санкциями и не нова для России — схожая ситуация наблюдалась в 1990-е годы с официальным, коммерческим и туристическим курсами доллара.

Официальный курс ЦБ РФ, основанный на банковской отчётности и данных внебиржевых цифровых платформ, служит ориентиром для участников рынка и инструментом государственной политики. Однако приобрести валюту по этому курсу невозможно; он используется преимущественно для бухгалтерского учёта и расчёта налогов.

Безналичный межбанковский курс формируется при обменных операциях между банками на внебиржевом рынке и доступен только профессиональным участникам финансового сектора. Третий сегмент — наличный курс, который граждане видят в банковских отделениях и обменных пунктах. Он определяется балансом спроса и предложения, а также наличием банкнот в кассе, поэтому может существенно различаться как в разных банках, так и внутри одной сети филиалов.

Названо условие для падения доллара до 50 рублей

Валишвили прогнозирует сохранение такой структуры до снятия санкционных ограничений. При совершении операций с валютой эксперт рекомендует не ориентироваться на официальные данные регулятора, а выбирать наиболее привлекательное предложение путём сравнения курсов в различных кредитных организациях и обменных пунктах.