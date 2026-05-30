В Армении рассказали, что поставки газа из России продолжаются

Поставки газа из России в Армению продолжаются в штатном режиме. Об этом заявил глава Минтеруправления республики Давид Худатян, передает news.am.

«Поставки из России продолжаются в естественном русле. Проблемных вопросов по этой части не видим. Находимся в постоянной связи с нашими коллегами из России, коллегами из «Газпрома», нормально работаем», — сказал он.

Худатян отметил, что в ведомстве получили письмо российской стороны о возможной денонсации соглашения по газу, нефтепродуктам и необработанным алмазам.

До этого в МИД РФ сообщили, что Россия может лишить Армению льгот на поставки газа и нефтепродуктов, если страна вступит в Евросоюз. Письмо об этом уже официально направили в Ереван. Пашинян же заявил, что республика не боится подорожания сырья, ведь у нее скоро «будет гораздо больше денег».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Армения может потерять выгодное сотрудничество с Россией в случае вступления в Евросоюз. Он отметил, что на данный момент республика получает льготу на поставки газа, которая обеспечиваются за счет России.

Ранее Пашинян заявил, что Армения получит газ через новый трубопровод.