Китай жёстко отреагировал на новые торговые ограничения Евросоюза

Китай пригрозил Евросоюзу ответными мерами в случае введения новых торговых ограничений. Соответствующее заявление сделало Министерство коммерции КНР, пообещав принять эффективные меры для защиты национальных интересов, передает «Лента.ру».

При этом в ведомстве подчеркнули, что каналы связи между Пекином и Брюсселем остаются открытыми — стороны изучают возможность создания совместного консультационного механизма по вопросам торговли и инвестиций.

Поводом для обострения дискуссии послужила обеспокоенность Еврокомиссии растущим потоком китайских товаров, который, по мнению европейских чиновников, подрывает позиции целых отраслей промышленности ЕС. В Брюсселе признают сложность ситуации: Евросоюз стремится переосмыслить экономические отношения с Китаем, но при этом не готов к полному разрыву.

