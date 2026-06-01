Делегация Сьерра-Леоне прибыла в Петербург для участия в ПМЭФ

Представители Сьерра-Леоне прибыли в Санкт-Петербург, где примут участие в международном экономическом форуме. Во главе делегации - министр шахт и минеральных ресурсов Джулиус Маттай и председатель Национального агентства минеральных ресурсов Хаджи Дабо, сообщается в Telegram-канале городского комитета по внешним связям.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Главная тема - "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему". Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор форума - Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер - ТАСС.