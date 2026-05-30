СМИ: в России сократилось производство дизельного топлива

В России в мае на 10% снизился уровень производства дизельного топлива, сообщает агентство Reuters.

По данным аналитиков, ситуация сложилась на фоне атак беспилотников ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). При этом в апреле производство дизельного топлива тоже снизилось на 10%. Источники агентства при этом отмечают, что запрет на экспорт топлива маловероятен, поскольку ограничения еще больше осложнят работу НПЗ.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина рассказала, что на независимых АЗС Крыма возник дефицит топлива из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона. По ее словам, если ситуация не стабилизируется, то цены будут ползти вверх, как и в 2025 году, напоминает «Радиоточка НСН».