Россия нарастила экспорт газа в Европу по «Турецкому потоку»

Россия в январе - мае нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 6,5%, до 7,65 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

В мае экспорт российского газа в Европу по данному направлению вырос на 20% по сравнению с апрелем и на 3% по сравнению с маем 2025 года - до 1,47 млрд куб. м.

Средняя загрузка "Турецкого потока" в европейском направлении в мае (47,4 млн куб. м в сутки) оказалась на 3% выше, чем в мае 2025 года, и на 16% больше по сравнению с апрелем. Таким образом, газопровод в прошедшем месяце был загружен на 84%.

Газопровод "Турецкий поток", проходящий из России в Турцию через Черное море, мощностью 31,5 млрд куб. м газа предназначен для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. На сегодня он остается последним активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении после прекращения транзита через Украину.

Отправной точкой "Турецкого потока" служит компрессорная станция "Русская", построенная в районе Анапы.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные ENTSOG сообщал, что поставки по газопроводу "Турецкий поток" в Европу в 2025 году выросли на 8,3% - до рекордных 18,1 млрд куб. м.

Также Россия по итогам 2025 года немного увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию - до 21,2 млрд куб. м. РФ поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".