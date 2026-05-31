Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами на яйца
Дороже всего яйца стоят в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а дешевле всего — в Мордовии и Пензенской области. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
При этом в Москве десяток яиц в среднем обходится покупателям в 125,5 рубля, тогда как в Санкт-Петербурге его цена составляет около 123,8 рубля.
