Названы регионы с самыми высокими и низкими ценами на яйца

Дороже всего яйца стоят в Чукотском автономном округе и Магаданской области, а дешевле всего — в Мордовии и Пензенской области. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

При этом в Москве десяток яиц в среднем обходится покупателям в 125,5 рубля, тогда как в Санкт-Петербурге его цена составляет около 123,8 рубля.

— Наиболее высокие цены на яйца сегодня в Чукотском АО и Магаданской области: 241,9 рубля за десяток и 201,2 рубля за десяток соответственно. Наиболее низкие — в Мордовии (80,9 рубля за десяток) и в Пензенской области (91,6 рубля за десяток), — уточнил Востриков в беседе с ТАСС.

