Армении предрекли гниющие на полях овощи без российского рынка

Армянский агропромышленный комплекс окажется в критической ситуации, если лишится российского рынка, который остается фактически единственным направлением для сбыта продукции республики.

Экономическая статистика подтверждает, что в случае разрыва торговых отношений армянским аграриям будет некуда поставлять свои товары.

«Россия — крупнейший, если не сказать практически единственный рынок сбыта для Армении: доля поставок в РФ от общего экспорта Армении в 2025 году по овощам и корнеплодам составила 98%, по фруктам и орехам — 90%», — сообщила доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина в интервью агентству ТАСС.

Специалист подчеркнула, что для России армянские поставки не являются стратегически важными. Пока Ереван полностью зависит от Москвы, российская сторона успешно диверсифицирует импорт, закупая основные объемы у Турции, Эквадора и Узбекистана. По итогам 2024 года доля Армении в структуре российских закупок фруктов составила лишь 1%.

«В структуре поставок овощей и корнеплодов за 2024 год доля Армении составила лишь около 7%, тогда как у Китая показатель составлял 31%, у Азербайджана — 18%, а у Узбекистана — 13%», — резюмировала эксперт.

Несмотря на то что в денежном выражении экспорт в Россию в 2025 году вырос до 142,54 миллиона долларов, отсутствие альтернативных покупателей делает экономику Армении крайне уязвимой к любым изменениям в отношениях с Москвой.

Запрет на ввоз ряда овощей из Армении вступил в силу в России

С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз плодоовощной продукции из Армении из-за участившихся случаев нарушения фитосанитарных норм.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам визита в Казахстан сообщил, что Москва настаивает на проведении референдума о будущем республики в ЕАЭС или Евросоюзе. Глава государства предупредил, что отказ от интеграции приведет к прекращению сотрудничества и отмене преференций на энергоносители.