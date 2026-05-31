Спесь сбили: война с Ираном заставила Брюссель спасать русскую нефть

Европейский союз рассматривает возможность приостановки действия ограничений на стоимость российской нефти на фоне продолжающегося четвертый месяц вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. По данным источников, знакомых с ситуацией, Брюссель вынужден пересмотреть санкционную политику из-за резкого обострения ситуации вокруг Ирана и угрозы глобального дефицита сырья.

© Московский Комсомолец

В прошлом году объединение внедрило динамический механизм, который обеспечивал автоматическую корректировку предельной стоимости ресурсов. Каждые шесть месяцев цена устанавливалась на уровне на 15% ниже средней рыночной котировки российской нефти марки Urals. На текущий момент порог зафиксирован на отметке 44,10 доллара за баррель, а очередной пересмотр должен был состояться в конце лета 2026 года. Однако теперь функционирование этой схемы может быть временно заморожено ради стабилизации энергетического рынка.

Ранее, 29 мая, главы Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО выступили с экстренным совместным заявлением. Организации предупредили о рекордном сокращении мировых запасов топлива из-за блокировки путей в Ормузском проливе, что напрямую угрожает безопасности в период летнего пикового спроса.