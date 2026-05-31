В Армении заявили о «технических проблемах» при поставках товаров в РФ

Власти Армении считают, что проблемы с поставками товаров в Россию являются техническими, и скоро ситуация нормализуется. Об этом заявил вице-премьер республики Мгер Григорян, передают «Вести».

В интервью Григорян выразил надежду, что ситуация с ограничением для армянских товаров не продлится долго.

«Проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России… будут техническими и скоро их не будет», — сказал он.

Григорян добавил, что в Ереване не намерены разрывать связи с Евразийским экономическим союзом и делать подсчеты убытков. По его словам, стресс-тесты понадобятся, когда «вопрос встанет ребром».

Россия ограничила ввоз из закавказской республики цветов, клубники, ряда овощей, алкогольных напитков и минеральной воды.

Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что сложившаяся ситуация с импортом из Армении не создаст серьезных проблем России.