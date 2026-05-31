В России отреагировали на сообщение о планах ЕС заморозить потолок цен на нефть

Сообщение о планах властей Евросоюза (ЕС) временно заморозить потолок цен на российскую нефть свидетельствуют о постепенном превращении европейских чиновников в реалистов на фоне разгорающегося в регионе энергетического кризиса. Об этом на своей странице в социальной сети X написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Нынешний энергокризис в европейских странах, напомнил он, стал усиливаться на фоне масштабных перебоев в поставках основных видов энергоресурсов с Ближнего Востока из-за перекрытия Ираном и США Ормузского пролива. На этом фоне экспорт нефти, нефтепродуктов, газа и сжиженного природного топлива из охваченного войной региона в Евросоюз (ЕС) стал стремительно падать.

В результате затраты ЕС на импорт энергоносителей резко выросли. Стремление местных властей заморозить потолок цен на российскую нефть, отметил Дмитриев, говорит о желании европейских чиновников «начать исправлять ошибки прошлого».

«Европе нужна Россия для выживания», — констатировал он.

Ранее о планах властей ЕС заморозить потолок цен на российскую нефть сообщило агентство Bloomberg. Действующая планка установлена на уровне 44,1 доллара за баррель. Согласно данным источников, европейские чиновники в настоящее время изучают возможность временной отмены динамического механизма формирования предельно допустимой стоимости сырья из РФ. Собеседники агентства отметили, что подобные дискуссии начались на фоне затягивания войны в Иране и трудностей с доставкой ближневосточных энергоресурсов.