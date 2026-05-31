Премьер Дании назвала способ усилить давление на Россию

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что Европе нужно усилить давление на Россию с помощью санкций.

«Мы также должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путём введения дополнительных санкций», — сказала она в интервью Gazeta Wyborcza.

По её словам, европейские страны не готовы к военному противостоянию с Россией.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у Москвы никогда не было агрессивных намерений в отношении Европы.