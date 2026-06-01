Китай введет штрафы за незаконные инвестиции

Китайские инвесторы и предприятия столкнутся с конфискацией доходов, штрафами и запретом на ведение трансграничной деятельности в случае нарушения правил вывода капитала за рубеж. Соответствующие меры наказания указаны в опубликованном постановлении Госсовета КНР.

"В случае получения разрешений на инвестирование за рубежом путем подкупа или обмана предусмотрено аннулирование документов, изъятие незаконных доходов и штраф для отечественных компаний в размере от 0,1% до 0,5% от суммы инвестиций", - отмечается в тексте документа.

Для уже реализованных проектов китайских фирм размер взыскания составит от 0,5% до 1% с обязательным требованием прекратить деятельность и ликвидировать активы в установленный срок. Должностные лица и ответственные руководители компаний будут дополнительно оштрафованы на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. юаней.

При отказе от сотрудничества с надзорными органами во время проверок национальной безопасности нарушителям грозит принудительное устранение последствий для государства, а также запрет на ведение инвестиционной деятельности за пределами КНР на срок до трех лет. Утвержденный нормативный акт вступит в силу 1 июля 2026 года.