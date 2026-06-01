Правительство России ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Ограничения распространяются на топливо для реактивных двигателей, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Запрет будет действовать до 30 ноября 2026 года включительно.

В правительстве заявили, что решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива и обеспечения его бесперебойного снабжения.

При этом для ряда поставок сделаны исключения. Ограничения не затронут партии авиакеросина, которые были помещены под таможенные процедуры до вступления постановления в силу.

Также запрет не распространяется на поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.

Кроме того, ограничения не коснутся топлива, находящегося в технологических емкостях воздушных судов во время выполнения рейсов.