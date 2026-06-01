Немецкие предприниматели впервые за несколько лет официально примут участие в ПМЭФ. Глава Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп накануне сказал: «Как и другие крупные западные страны, мы хотим сохранить экономический мост с Москвой, а также защитить активы ФРГ в РФ, которые оцениваются более чем в 100 миллиардов евро».

По его словам, Западу не следует навсегда «уступать» Россию с ее рынком и ресурсами Азии». К примеру, одни только китайцы за первый квартал года открыли в РФ 1,4 тысяч новых компаний.

Заслуженный экономист РФ, проректор РАНХиГС Андрей Марголин в беседе со «Свободной Прессой» назвал ситуацию «очень позитивной новостью». По его словам, это является свидетельством того, что не вся европейская элита поражена недугом русофобии, и, по крайней мере, ее часть сохранила здравый смысл.

«Для реконструкции экономического моста и защиты активов, видимо, необходимо сделать что-нибудь для восстановления доверия. Например, для начала отказаться как от антироссийских, так и фактически антиевропейских санкций», — подчеркнул Марголин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что президент РСПП Александр Шохин станет новым уполномоченным по защите прав предпринимателей.