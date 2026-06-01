Казахстан намерен вывести сотрудничество с РФ на новый уровень

Казахстан попросил у России нефть, газ и атомную станцию, сообщает РИА Новости. Во время визита президента РФ Владимира Путина в Астану казахстанская сторона заявила о желании нарастить прокачку нефти в Китай, стать транзитером российского газа в рамках «Силы Сибири — 2» и построить первую АЭС силами «Росатома».

Как отмечается, атомный проект уже практически решен. В прошлом году Казахстан выбрал российскую корпорацию, а во время недавнего визита Путина подписали необходимые документы. Россия предоставила Астане экспортный кредит — свои средства Казахстан не вкладывает. АЭС добавит стране 2 гигаватта мощности на фоне роста потребления электроэнергии.

Россия и Казахстан договорились увеличить прокачку нефти в Китай на 2,5 миллиона тонн в год. Сейчас по территории республики уже идет 10 миллионов тонн. Для расширения поставок не потребуется строить новые трубопроводы — достаточно применить современные технологии. Для Москвы этот вариант выгоднее морской доставки, которая подорожала из-за ближневосточного кризиса, говорится в материале.

Казахстан предложил использовать свою территорию для транзита газа по маршруту «Сила Сибири — 2». При этом у России уже есть договоренности с Китаем о прохождении газопровода через Монголию, напоминают эксперты.

Подчеркивается, что Казахстан заинтересован в российском газе для газификации своих северных и северо-восточных регионов. При строительстве трубы только для внутренних нужд Астана была бы вынуждена финансировать проект самостоятельно. Однако в случае транзитного маршрута расходы может взять на себя «Газпром» — полностью или разделив их с казахстанской стороной.