Во время ПМЭФ цена на аренду некоторых яхт в Петербурге вырастет в 2 раза

Во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) гости не только обсуждают бизнес-сотрудничество, но также участвуют в культурно-развлекательной программе. Один из видов досуга - аренда яхты. Сейчас на различных сайтах цена за один час проката варьируется от 15 до 150 тыс. руб. Узнали, сколько будет стоить аренда во время форума в Санкт-Петербурге, когда лучше бронировать яхту и изменился ли спрос.

Во время ПМЭФ цена на аренду некоторых яхт вырастет в два раза, рассказали представители компаний по прокату водного транспорта. Впрочем, это коснется не всех судов. Цена некоторых почти не изменится или вырастет на 5-10 тыс.

"Цену нужно будет уточнять, потому что некоторые яхты в два раза повышают стоимость, а некоторые - не намного", - сообщили в компании Luxury Marine. "Если какая-то яхта в обычные дни стоит 35 тыс руб. соответственно, то во время форума она будет стоить от 50 тыс. руб за час. У нас есть только один вариант яхты, на который мы обычно не повышаем прайс", - добавили в компании Spbkater.

Минимальная цена на аренду яхты в обычное время составляет примерно 15-20 тыс. руб. в час (в зависимости от модели и компании-арендодателя). Во время ПМЭФ она поднимется до 30-35 тыс. руб.

Несмотря на то, что в этом году, по сообщениям некоторых экспертов, спрос на аренду падает, бронировать яхту лучше заранее. Уже сейчас в дни форума наблюдается плотная запись.

"ПМЭФ - это самая большая загруженность и, как правило, все делают бронирование в последний момент. Хотя есть и случаи, когда теплоходы, к примеру, бронируют еще с февраля. Сейчас я смотрю в календарь, и расписание уже довольно плотное. На 5 июня слотов с яхтами на шесть-восемьчеловек совсем нет," - отметили в компании-арендодателе.

Какие-то яхты при этом бронируют на целые сутки. Такая аренда стоит в районе 1 млн руб., говорят эксперты.

Цена зависит от вместимости, количества кают и спальных мест, а также от типа судна. Например, парусные яхты или яхты без кают обходятся обычно дешевле.

В цену всегда входят работа капитана и экипажа, обслуживание судна. Также иногда в стоимость включены музыка на борту, кондиционер и система обогрева, посуда. Помимо этого, на некоторых яхтах есть кофе и чай, однако чаще всего еду и напитки нужно заказывать отдельно.

Кроме того, важно учитывать, что яхта отходит со своего обычного, "родного" причала, и ее "перегон" к нужному месту старта возможен лишь за дополнительную плату. В основном яхты ходят по одному маршруту - через Неву в Финский залив.