Низкий спрос на нефть может сгладить последствия войны на Ближнем Востоке

Снижение глобального спроса на нефть может частично компенсировать эффект от ближневосточного конфликта, считают аналитики Goldman Sachs. В майском отчете банка говорится, что после публикации данных по продажам в Китае и Западной Европе прогноз по спросу может быть снижен еще на 2 миллиона баррелей в сутки, передает Bloomberg.

В этом случае цена Brent в четвертом квартале окажется на 10 долларов ниже текущего прогноза в 90 долларов за баррель. С начала войны поставки из Персидского залива через Ормузский пролив резко сократились, что привело к подорожанию Brent более чем на 25%. Однако, по мнению экспертов, высокие цены уже начали разрушать спрос — особенно на авиатопливо и продукцию нефтехимии.

В Goldman отмечают, что если перебои с поставками затянутся, цены могут пойти вверх, но одновременно существуют серьезные риски снижения из-за ослабления спроса. Фактическое потребление нефти, вероятно, упало сильнее ожидаемого.

Импорт нефти в Китай может снизиться до уровней пандемии, полагают в Energy Aspects Ltd. По оценкам компании, поставки крупнейшему в мире импортеру в этом году составят всего 10,9 миллиона баррелей в сутки.

В понедельник Brent торговалась около 93 долларов за баррель. В пятницу котировки закрылись на минимуме за шесть недель на фоне надежд на мирное соглашение между США и Ираном.