Раскрыты потери Армении в случае выхода из ЕАЭС

Сближение Армении с Евросоюзом может нанести серьезный удар по экономике страны из-за потери льгот ЕАЭС, пишут «Известия». Европейские программы предлагают новые возможности, но их результаты — долгосрочная перспектива.

Совмещать членство в ЕАЭС и вступление в ЕС практически невозможно, говорится в материале. Среди преимуществ союза для Армении — беспошлинная торговля, единые стандарты и льготные цены на газ (€150 за тыс. кубов против €600 в Европе). Однако Россия может пересмотреть соглашение о поставках. Накопленные инвестиции в экономику Армении достигли $4,9 млрд, 86% из них — российские. ЕС заявлял о готовности вложить €2,5 млрд.

По мнению экспертов, потеря особых условий приведет к возврату пошлин и проверок. Армянским гражданам придется оформлять патенты для работы, а доступ к ОМС появится только через пять лет. Экономические потери могут составить около 14% ВВП. С 2014 года ВВП Армении почти удвоился, реальные зарплаты выросли на 50%, экспорт в ЕАЭС увеличился в 10 раз. В 2025 году на страны союза пришлось 38,5% экспорта.

Сближение Еревана и Брюсселя продолжается с 2024 года. 5 мая в столице Армении прошли саммит Европейского политического сообщества и встреча с ЕС. Брюссель выделяет €270 млн на реформы, а также инвестирует более €2,5 млрд в рамках программы «Глобального портала».

Для Армении это доступ к деньгам и технологиям, но одновременно риски для отношений с Россией, которая остается главным торговым партнером и поставщиком энергоресурсов (82% газа), говорится в публикации. Москва уже ограничила ввоз части армянских товаров и предупредила о возможном пересмотре льгот.

Лидеры стран ЕАЭС на форуме в Астане заявили о рисках для союза из-за курса Армении. Еревану рекомендовали провести референдум. Рассмотрение вопроса о приостановке членства Армении в ЕАЭС перенесли на декабрь 2026 года.