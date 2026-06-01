Россия ограничила поставки рыбы из Армении

Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении, оставив право на экспорт лишь двум компаниям.

По итогам инспекции, проведенной с 21 по 27 мая 2026 года, доступ на российский рынок сохранили только два армянских поставщика живой рыбы и рыбопродукции, говорится на сайте Россельхознадзора.

Специалисты проверили перерабатывающие заводы и форелевые фермы, однако половина предприятий отказалась от контроля, а общие результаты оказались неудовлетворительными.

«По результатам инспекции с 2 июня армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию, до урегулирования сложившейся ситуации», – заявили в ведомстве.

Товары оставшихся поставщиков будут ввозиться только при условии строгого лабораторного контроля безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Россельхознадзор заподозрил армянские компании во ввозе фальсифицированной рыбной продукции. Для проверки местных рыбоводческих предприятий делегация российского ведомства прибыла в Ереван.

В конце мая Россия ввела временные ограничения на импорт свежих овощей из закавказской республики.