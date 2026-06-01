Еще одна страна столкнулась с ростом цен на энергоносители

По итогам мая 2026 года темпы роста потребительских цен в Пакистане ускорились до 11,7 процента на фоне удорожания топлива из-за масштабных перебоев в поставках ближневосточных энергоресурсов через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Национального бюро статистики азиатской страны.

Для сравнения, в апреле инфляция находилась на уровне 10,9 процента. Таким образом, за последний весенний месяц темпы роста цен в стране ускорились на 0,8 процентного пункта.

Одной из главных причин подобной динамики стало удорожание энергоресурсов. По данным местного правительства, розничная стоимость бензина и дизельного топлива в стране остается на 48 и 38 процентов выше докризисных уровней. На этом фоне в апреле руководству Центробанка Пакистана пришлось повысить базовую процентную ставку. Это произошло впервые почти за три года.

Азиатские страны оказались главными пострадавшими от перекрытия Ираном и США Ормузского пролива. До войны значительная часть потоков ближневосточных энергоресурсов направлялась в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Резкое снижение импорта привело к стремительному росту цен на топливо не только в Пакистане, но также в Сингапуре, на Филиппинах, Шри-Ланке, в Индии, Японии и ряде других государств. На восстановление поставок сырья с Ближнего Востока, спрогнозировали опрошенные агентством Reuters экономисты, уйдет как минимум несколько месяцев.