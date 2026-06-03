Суд Москвы отклонил заявления Euroclear по иску Банка России

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы не удовлетворил требования бельгийского депозитария Euroclear о приостановлении исполнения судебных актов по иску Банка России.

Апелляционный суд отказал Euroclear в заявлениях по исполнению судебных актов по иску ЦБ России.

«Отказать в удовлетворении заявления по исполнению судебного акта», – говорится в решении суда, которое приводит «Интерфакс».

Депозитарий 29 мая пытался добиться приостановки исполнения решений арбитражного суда первой инстанции, а также подавал жалобу на немедленное исполнение вердикта по иску регулятора.

Жалоба была направлена в Арбитражный суд Москвы, однако ее детали остаются неизвестными из-за закрытого формата заседаний. Ранее, 26 мая, инстанция удовлетворила просьбу ЦБ о немедленном исполнении решения, а 15 мая полностью поддержала иск Банка России к бельгийской компании.

Иск был подан в декабре 2025 года. Центробанк объяснял свои требования ущербом от незаконных действий Euroclear и планами Еврокомиссии по бессрочной заморозке и передаче российских активов третьим лицам. Регулятор оценил убытки в 200,1 млрд евро, что эквивалентно 18,173 трлн рублей.

В середине мая Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear 200 млрд евро компенсации.

Позже инстанция удовлетворила заявление Банка России о немедленном исполнении данного решения.

В конце мая бельгийский депозитарий подал апелляцию на определение о взыскании убытков.