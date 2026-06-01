Мировому рынку грозит избыточное предложение СПГ

Мировой рынок сжиженного природного газа может вскоре столкнуться с избыточным предложением и низкими ценами, несмотря на приостановку работы крупнейшего завода в ОАЭ вследствие войны США против Ирана. Об этом говорится в статье колумниста агентства Bloomberg Хавьера Бласа.

Он отмечает, что если сделка между США и Ираном не сорвется и движение по Ормузскому проливу останется частично заблокированным, то цены вскоре могут начать снижаться и на долгое время стабилизируются на низком уровне. Автор пояснил, что на период 2026-2030 годов придется третья волна расширения мощностей заводов СПГ в мире.

"Это расширение производства отсрочено, может, на 6 месяцев, может, на 12 и даже на 18 месяцев. Сколько бы это ни заняло времени, это не играет никакой роли для того, что случится в 2030 году", - написал Блас.

Он приводит данные Международного энергетического агентства, согласно которым общая мощность запланированных проектов по СПГ во всем мире оценивается в 700 млрд куб. м. в год. Все эти проекты находятся на заключительных этапах согласования. Если они будут реализованы, то производство СПГ во всем мире более чем удвоится с нынешних 600 млрд куб. м.

"Будет ли достаточно спроса? Сомневаюсь, во всяком случае сомневаюсь, что он будет при цене на довоенном уровне. Цены на СПГ должны будут снизиться еще больше, чтобы стимулировать потребление", - пишет колумнист.

По его мнению, после двух энергетических шоков подряд в 2022 и 2026 годах "ни один серьезный политик не будет сидеть в ожидании третьего". Если поставщики СПГ будут расширять производственные мощности за пределами Персидского залива, то потребители будут расширять использование солнечной энергии и угля.