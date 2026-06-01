Летний дефицит в энергосистеме Украины оценили

Летом энергосистема Украины может столкнуться с дефицитом в два гигаватта. Так оценил ситуацию директор энергетических программ украинского Центра Разумкова Владимир Омельченко, его цитирует ТАСС.

По словам эксперта, причиной такого дефицита станут повреждения инфраструктуры и массовое использование климатической техники.

«В нормальных условиях летнего дня, когда температура держится на уровне плюс 23-24 градуса по Цельсию, потребление мощности в энергосистеме составляет около 12 гигаваттов — приемлемый уровень, без существенных проблем. Но при жаре свыше 28-30 градусов потребление растет с 12 до 14 гигаваттов — то есть прибавляется два гигаватта», — пояснил он.

Прирост в энергопотреблении обеспечивает массовое использование кондиционеров и холодильного оборудования в магазинах, на складах и производстве. В результате отключения по масштабности могут сравниться с теми, что были в стране зимой, и избежать этого не получится даже при самом благоприятном сценарии. В лучшем случае отключения ждут украинцев применяться только в часы вечерних пиков на два-три часа.

Ранее доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев заявил, что энергетический коллапс на Украине усугубится из-за перекрытия поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По словам эксперта, причиной энергоколлапса стало решение Словакии и Венгрии остановить поставки электроэнергии в Киев. Такие меры власти двух стран приняли, так как поставки сырья по нефтепроводу «Дружба» не были восстановлены.