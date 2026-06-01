Торговые войны КНР и США открыли новые возможности для развивающихся стран

Торговые войны между США и Китаем могут привести к росту доли развивающихся стран на мировом рынке, включая высокотехнологичную продукцию. Такой вывод содержится в докладе «Мир – 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленном «Ведомостями» и фондом «Росконгресс» к Петербургскому международному экономическому форуму, пишет издание.

По данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, политика глобализации, включая оптимизацию размещения производств, привела к угрозе утраты лидерами своего доминирования. Рост экономик развивающихся стран в 2024–2025 годах составил 4,3% и 4,4%, тогда как в развитых — лишь 1,8% и 1,7%. В 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности был на 25% больше, чем у стран G7.

Аналитики отмечают, что импортные пошлины США стали инструментом принуждения к пересмотру баланса по широкому кругу вопросов. В 2026 году торговые барьеры ограничивают 20% мирового импорта против 13% годом ранее. Сильнее всего пострадал Китай: к концу 2025 года средняя ставка пошлин на китайские товары в США составила 37%.

КНР и США договорились расширять торговлю сельхозпродукцией

Нетарифные ограничения в развитых странах затрагивают более 80% торговли, в Евросоюзе — более 90%. В пересчете на адвалорную ставку это эквивалентно 8–13% импортного тарифа. На этом фоне Китай теряет долю на рынке США, а Мексика, Вьетнам и другие страны наращивают ее за счет более низких пошлин, говорится в статье издания. Эксперты считают необходимым реформировать ВТО, в частности ее апелляционные механизмы, для восстановления рыночного баланса.