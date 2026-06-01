Многие немецкие компании готовы вернуться в Россию, в случае изменения политических условий, заявил НСН депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Участие представителей Германии в Петербургском международном экономическом форуме можно расценивать как важный сигнал в плане сохранения перспектив дальнейшего сотрудничества между Россией и ФРГ. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Зингер.

Бизнесмены из Германии впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ, сообщило DPA со ссылкой на главу правления российско-германской внешнеторговой палаты Маттиаса Шеппа. По его словам, ФРГ, как и другие крупные западные страны, намерена сохранить экономические связи с РФ и защитить свои активы в стране.

«Приезд немецких представителей на ПМЭФ сигнализирует, что экономические мосты не должны быть разрушены окончательно. Несмотря на санкции, в России по-прежнему остаётся значительное число немецких компаний – примерно 1600. Объём немецких активов в РФ оценивается в 100 с лишним миллиардов евро. Это показывает, что экономические связи между Германией и Россией не исчезли, даже если сегодня они находятся под сильным политическим давлением», - отметил собеседник НСН.

Немецкий депутат назвал основные направления бизнеса, которые заинтересованы в хороших отношениях с Россией.

«Это те отрасли, которые десятилетиями работали на её рынке: промышленность, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, логистика, торговля, а также компании, которые уже вложили в Россию значительные средства. Интерес к российскому рынку сохраняется, хотя не стоит сейчас ожидать немедленного массового возвращения немецких компаний в Россию. Однако, если политические условия изменятся, многие компании будут готовы достаточно быстро возобновить или расширить свою работу», - подчеркнул эксперт.

По его словам, «Альтернатива для Германии» последовательно выступает за отмену санкций.

«АдГ считает их вредными для Германии, для нормальных экономических отношений с Россией. Речь идёт именно о политическом решении о полной отмене, а не об обходе действующих правил. Укрепление экономического сотрудничества важно также с точки зрения безопасности, поскольку, где люди торгуют, разговаривают и сотрудничают, там - не стреляют», - заключил Ульрих Зингер.

По данным DPA, в ПМЭФ примут участие президент молочного холдинга «ЭкоНива» Штефан Дюрр и управляющий продуктовым холдингом Globus Томас Брух. Согласно опросу российско-германской внешнеторговой палаты, примерно треть ассоциированных с ней компаний считают, что западные санкции вредят ФРГ больше, чем РФ. При этом 65% уверены, что Германии следует как можно скорее возобновить импорт газа и нефти из России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что население Германии и других европейских стран не поддерживает разрыв с Россией, русофобии нет на бытовом уровне, но она небывалых масштабов в элитах.