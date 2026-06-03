В Кремле раскрыли детали выступления Путина на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин в речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) уделит внимание политическим вопросам. Детали выступления главы государства раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, Путин уже начал подготовку к мероприятиям ПМЭФ и работает над своим выступлением, которое состоится на пленарной сессии форума.

Уточняется, что главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.