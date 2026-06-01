Россия решила увеличить поставки бензина из Белоруссии

Российские власти прорабатывают комплекс мер для стабилизации внутреннего топливного рынка, включая переговоры с Минском об увеличении поставок бензина и расширение демпферных выплат, сообщили источники.

Вице-премьер Александр Новак якобы поручил профильным ведомствам подготовить решения для стабилизации внутреннего рынка топлива, сообщили источники РБК.

В частности, планируется провести консультации с Белоруссией об увеличении поставок бензина в Россию.

Власти также рассматривают возможность увеличения выплат по импортному демпферу, распространив их на белорусское топливо. По данным источников, изменения в Налоговый кодекс могут быть внесены задним числом – с 1 июня 2026 года. Механизм демпфера при переработке российской нефти за рубежом с последующим ввозом топлива в страну был узаконен в ноябре 2025 года.

Кроме того, Новак поручил Минэнерго и Минфину изучить возможность продления нулевой ввозной таможенной пошлины на бензин до 30 июня 2027 года. Также обсуждается обнуление акциза на бензин АИ-95, полученный путем смешения АИ-92 и присадок на нефтебазах.

Правительство намерено усилить контроль над экспортом нефтепродуктов. Ведомствам поручено подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на два месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Обсуждается и возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

В марте Новак поручал подготовить запрет на экспорт бензина. В конце мая глава Минэнерго Сергей Цивилев подтвердил продолжение зарубежных поставок дизельного топлива.