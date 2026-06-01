Нефть WTI подорожала на новостях о приостановке контактов Ирана и США

Цены на нефть резко выросли после сообщений о том, что Иран приостановил обмен сообщениями с США, что поставило под сомнение перспективы продления режима прекращения огня. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) подскочила на 6,5%, до $93 за баррель. На этом фоне снизились котировки американских гособлигаций, а доходность десятилетних казначейских бумаг достигла 4,5%.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило о прекращении Тегераном обмена сообщениями с Вашингтоном в знак протеста против эскалации со стороны Израиля в Ливане. США и Иран обменивались посланиями по поводу проекта соглашения, предусматривающего продление режима прекращения огня и возобновление судоходства в Ормузском проливе.