Банк России продлил ограничения на переводы для нерезидентов

Банк России продлил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран, пишет пресс-служба регулятора на официальном сайте.

В ЦБ уточнили, что действующие ограничения сохранятся на период с 8 июня до 7 декабря 2026 года включительно.

В рамках правил, физические лица–нерезиденты из недружественных стран, работающие в России, по-прежнему смогут переводить за рубеж средства в размере заработной платы.

Физические лица-нерезиденты и юридические лица из недружественных стран не смогут переводить средства за рубеж, пояснили в пресс-службе.

Ограничения не касаются иностранных компаний, которые контролируют россияне, а также не распространяются на операции по переводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин» на счета за рубежом, уточнили в ЦБ.

В пресс-службе пояснили, что кредитные организации из недружественных государств могут осуществлять переводы денежных средств в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.

Напомним, что в марте 2022 года в ответ на западные санкции был введен режим счетов типа С для выплат иностранным гражданам.

В апреле того же года были введены ограничения на переводы, которые с того времени неоднократно продлевались. В частности, запрет был продлен 8 декабря 2025 года.

По мнению экспертов, продление ограничений призвано не допустить масштабного оттока капитала за рубеж и ослабления курса рубля.

Ранее в ЦБ сообщили, что ограничения на денежные переводы направлены на поддержание финансовой стабильности в условиях санкций.