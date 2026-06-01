Россия ограничит ввоз винограда и косточковых плодов из Армении

Россельхознадзор ограничит ввоз винограда и косточковых плодов из Армении — к последним относится вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Global Look Press

Ограничение вступит в силу уже со 2 июня. В качестве причины в ведомстве назвали «участившиеся случаи нарушений» при поставках таких продуктов из Армении.

«Со 2 июня 2026 года вводятся временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур (из кода ТН ВЭД ЕАЭС0809: вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и винограда свежего (из кода ТН ВЭД ЕАЭС 0806) происхождением и отправлением Республика Армения, а также на транзит указанной продукции в государства-члены ЕАЭС до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции», — сказано в сообщении Россельхознадзора.

Ранее Россия ограничила ввоз овощей и фруктов из Армении.