L'Antidiplomatico: план заморозить потолок цен на нефть РФ говорит об ошибке ЕС

Энергетический кризис, вызванный эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивает уязвимость энергетической стратегии Европейского союза. Об этом пишет L'Antidiplomatico.

В 2025 году ЕС ввел систему ограничения цен на российскую нефть марки «Урал» на уровне 15% ниже рыночной стоимости, запрещая европейским компаниям страховать или транспортировать нефть, продаваемую выше этого предела. Однако рост международных цен на энергоносители теперь грозит превратить этот механизм в негативную реакцию для самих европейских экономик, отмечает издание.

В статье утверждается, что в данный момент Брюссель рассматривает вариант замораживания текущего лимита в $60 за баррель. Кроме того, ЕС может приостановить действие механизма до конца года. Это указывает на трудности объединения в согласовании геополитических целей и экономических потребностей.

«После обещаний энергетической независимости и ценовой стабильности Брюссель теперь сталкивается с более сложной реальностью, в которой политические решения, принятые против России, продолжают оказывать значительное негативное воздействие на сами европейские экономики», — пишет L'Antidiplomatico.

До этого Bloomberg сообщил, что 21 пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает временную заморозку потолка цен на нефть из РФ.

Ранее Макрон заявил о задержании танкера, следовавшего из России.