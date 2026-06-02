ЕК обсуждает новую бюджетную гибкость для стран ЕС из-за высоких цен на энергию

Еврокомиссия (ЕК) рассматривает возможность предоставления странам Евросоюза (ЕС) дополнительных бюджетных послаблений для компенсации последствий высоких цен на энергоносители, вызванных войной с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, предлагаемая мера позволит правительствам стран ЕС направлять около 0,3% валового внутреннего продукта (ВВП) на расходы, связанные с энергетикой, вне рамок действующих бюджетных ограничений ЕС. Обсуждения проходят в закрытом режиме, параметры инициативы ещё не согласованы и могут измениться до официального объявления.

L'Antidiplomatico: план заморозить потолок цен на нефть РФ говорит об ошибке ЕС

Предполагается, что нововведение будет работать как исключение из фискальных правил — по аналогии с ранее предоставленной возможностью не учитывать часть оборонных расходов. Одним из наиболее активных сторонников расширения бюджетной гибкости в последние месяцы выступала Италия, которая сталкивается с высоким уровнем государственного долга и растущими затратами на энергию.

Евросоюз уже неоднократно прибегал к временному ослаблению бюджетных ограничений в ответ на внешние шоки. В период пандемии COVID-19 были активированы «защитные оговорки», позволившие странам резко наращивать расходы без риска санкций со стороны ЕС. Позднее, после начала вооружённого конфликта на Украине и последовавшего энергетического кризиса, Брюссель также вводил отдельные послабления. Нынешнее обсуждение, по данным Bloomberg, напрямую связано с ростом цен на энергоносители из-за войны с Ираном.

Окончательное решение по новой мере ещё не принято. Представитель Еврокомиссии отказался комментировать эту информацию агентству Bloomberg.