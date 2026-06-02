Европа проиграла Азии борьбу за сжиженный природный газ

Страны Евросоюза в мае сократили импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимума за последние восемь месяцев на фоне острой конкуренции с Азией за свободные объемы на рынке из-за ближневосточного кризиса, свидетельствуют подсчеты на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Поставки сжиженного природного газа с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС в мае составили около 11,65 млрд куб. м, передает ТАСС. Это на 8% меньше показателей апреля и на 9,5% уступает уровню мая 2025 года.

Снижение объемов связано с острой конкуренцией за свободные партии энергоресурса с азиатскими странами. Ситуация на рынке осложняется последствиями кризиса на Ближнем Востоке.

Несмотря на майское падение, общие поступления СПГ в европейскую систему с начала 2026 года держатся на рекордной отметке. За первые пять месяцев объем поставок достиг 62,5 млрд куб. м, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, темпы закачки газа в европейские подземные хранилища в мае упали до исторического минимума.

Норвежская компания Equinor предупредила о риске критической нехватки топлива следующей зимой из-за ситуации на Ближнем Востоке.

В конце апреля танкер-газовоз со сжиженным природным газом впервые с начала конфликта прошел через Ормузский пролив.