Россия ежегодно наращивает запасы золота и серебра темпами, превышающими объемы добычи, заявил РИА Новости министр природных ресурсов Александр Козлов накануне Петербургского международного экономического форума.

По предварительным оценкам, в 2025 году добыча золота составила 480–485 тонн, серебра — 2600–2800 тонн, уточнил глава Минприроды. Прогноз на 2026 год: 480–500 тонн золота и 2800–3000 тонн серебра.

ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня. Страной-гостем форума станет Саудовская Аравия. Свое участие подтвердили министр энергетики принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд, министр промышленности Бандар аль-Хурейф и министр инвестиций Фахд ас-Сейф.

Участники из более чем 130 стран, включая США, Германию и Саудовскую Аравию, обсудят меняющееся мироустройство, новые пути сотрудничества и развитие ИИ. Один из блоков посвятят концепции «мирового беспорядка», где переговоры уступают место конфронтации и давлению. Дискуссия также затронет резонансные темы 2026 года и роль дипломатии в современной системе международных отношений.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что рынок драгоценных металлов в июне, вероятно, останется относительно стабильным, а долгосрочный потенциал роста золота и серебра сохраняется.