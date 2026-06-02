Удар по бюджету: Венгрия вернула запрет на украинское продовольствие

Венгрия восстановила запрет на импорт украинского продовольствия, несмотря на ожидания Киева и Брюсселя, что после выборов позиция Будапешта смягчится, пишет РИА Новости.

Эмбарго перестало действовать 14 мая на время переходного периода, но вскоре его продлили. В списке — около двадцати продуктов, включая зерно, мясо, яйца, масло и семена. Украинские аграрии получают беспошлинный доступ на европейский рынок с 2022 года и имеют ценовое преимущество из-за отсутствия жестких норм ЕС.

Страны Восточной Европы не раз протестовали. Весной 2023 года Венгрия, Польша, Словакия, Болгария и Румыния в одностороннем порядке запретили ввоз украинской продукции. Еврокомиссии удалось договориться с двумя из них, но остальные эмбарго не сняли.

С юридической точки зрения запрет — нарушение, пояснила юрист Динара Янбаева. Общая торговая политика — компетенция Еврокомиссии. Однако страны действуют в «серой зоне», и Брюссель вынужден мириться — судебные процессы затянутся на годы.

Мораторий бьет по бюджету Украины: Венгрия, Польша и Словакия обеспечивали 15–18% украинского аграрного экспорта в ЕС, отмечает экономист Константин Поздняков. Часть потоков удалось перенаправить через Румынию, но для небольших хозяйств это прямые потери.

Как отмечается, смягчения запрета в ближайшее время ожидать не стоит. Ущерб для этих стран в случае снятия эмбарго составил бы 200–400 миллионов евро в год, цены упали бы на 8–12%. Смягчение возможно при введении квот, компенсаций из бюджета ЕС или политического торга, говорится в материале.